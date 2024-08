Mann nach Angriff am Wiener Westbahnhof in Lebensgefahr

Nach einem tätlichen Angriff gegen 4.30 Uhr am Montag beim Westbahnhof in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus schwebt ein 30-Jähriger in Lebensgefahr. Der Somalier hatte sich zuvor mit einem Freund getroffen, als ihn plötzlich ein 40-Jähriger attackierte und ihm Schläge gegen den Kopf versetzte. Der Verdächtige flüchtete wenig später. Die alarmierte Polizei fand das Opfer daraufhin schwer verletzt am Europaplatz liegend, berichtete die Landespolizeidirektion.

Im Zuge der Ermittlungsarbeit konnte die Polizei den Verdächtigen wenig später ausforschen. Beamte der Bereitschaftseinheit nahmen den 40-Jährigen am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr unweit des Tatorts fest. Das Opfer befindet sich jedoch immer noch mit schweren innerlichen Kopfverletzungen in kritischem Zustand im Spital, teilte ein Sprecher der APA am Mittwoch mit. Die Hintergründe des Angriffs sind noch völlig unklar.

Lesen Sie auch