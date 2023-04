Mann nach bewaffnetem Raubüberfall und Einbrüchen in Haft

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine 85-Jährige und elf Einbruchsdiebstählen in Sportstätten im Weinviertel ist ein 45-Jähriger als Verdächtiger ausgeforscht und in Wien festgenommen worden. Der österreichische Staatsbürger war laut einer Polizeiaussendung von Mittwoch umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Der Beschuldigte soll mit dem erbeuteten Bargeld und den gestohlenen Wertsachen seinen Lebensunterhalt finanziert haben.

Der 45-Jährige, der eine FFP2-Maske trug, soll am Abend des 7. Februar eine 85-Jährige in deren Wohnhaus in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) überfallen und mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Die Pensionistin übergab dem Mann Bargeld, Schmuck und ihre Bankomatkarte.

Der Verdächtige verstaute die Beute in einer Stofftragetasche des Opfers und durchsuchte anschließend das Haus nach weiteren Wertgegenständen. Er sperrte die 85-Jährige im Wohnzimmer ein und suchte das Weite.

Die Frau konnte Nachbarn auf sich aufmerksam machen, die die Polizei verständigten. Das Opfer blieb unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich wurde das Fluchtfahrzeug und in Folge ein 45-Jähriger als Tatverdächtiger ausgeforscht. Der Mann, der sich ohne aufrechte Meldung in Wien-Penzing aufhielt, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg am 16. März festgenommen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung wurden die Tatwaffe und -kleidung, Teile der Raubbeute und eine vierstellige Bargeldsumme sichergestellt.

Die dem Mann zur Last gelegten Einbruchsdiebstähle wurden heuer von Jänner bis März in den Bezirken Gänserndorf, Mistelbach, Korneuburg und Tulln verübt. Gestohlen wurde Bargeld. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach Polizeiangaben mehr als 25.000 Euro, wobei der Sachschaden höher als die Beute ausfiel.