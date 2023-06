Ein Mann ist Dienstagabend in Innsbruck im Zuge eines Streits schwer am Kopf verletzt worden. Ein 13-jähriger Afghane soll einem 39-Jährigen gezielt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben, berichtete die Polizei am Freitag.

Warum, war noch unklar. Der Österreicher stürzte und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf. Er musste notoperiert werden und befand sich am Freitag weiter im künstlichen Tiefschlaf. Die polizeilichen Ermittlungen waren im Gange.