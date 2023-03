Ein Klein-Lkw-Lenker ist am Donnerstagnachmittag in Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) von der B45 abgekommen und gegen eine Mauer geprallt.

Der 53-Jährige aus Wien-Penzing wurde im Kfz eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Er wurde in das Landesklinikum Horn transportiert, wo er seinen Verletzungen erlag, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Die Unfallursache war unbekannt.