Mann schwer verletzt auf Straße in Wien-Floridsdorf gefunden

In der Nacht auf Freitag ist ein 33-Jähriger schwer verletzt auf der Fahrbahn der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf gefunden worden. Ein Pkw-Lenker entdeckte den Mann und verständigte die Rettung, die das Opfer versorgte und in ein Krankenhaus brachte. Laut Krankenhaus ist die Lebensgefahr gebannt, der Verletzte befand sich aber vorerst im künstlichen Tiefschlaf. Alle Hintergründe zu den Verletzungen sind noch unklar, berichtete am Samstag die Polizei, die um Hinweise bat.

Die Rettungskräfte wurden am Freitag gegen 3.30 Uhr alarmiert. Der zunächst lebensgefährlich Verletzte lag auf Höhe der Hausnummer 133 auf der Brünner Straße. Er hatte „schwere Verletzungen am ganzen Körper“, betonte Daniel Steiner, Sprecher der Wiener Berufsrettung, auf APA-Nachfrage.

Beamte der Polizeiinspektion Trillergasse nahmen sofort die Ermittlungen zur Ursache der Verletzungen auf. Bisher ist laut Polizeisprecher Markus Dittrich unklar, was dem Mann zugestoßen ist. Zeugen eines etwaigen Unfalls oder einer auch nicht ausgeschlossenen Gewalttat konnten bisher nicht eruiert werden. Personen, die Informationen zu dem Vorfall machen können (auch anonym), sollen sich unter der Telefonnummer 01-31310 DW 64310 an die Polizeiinspektion Trillergasse wenden.