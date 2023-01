Mann urinierte in Flieger auf Frau: Airline muss 34.000 Euro zahlen

Ein Mann soll in einem Air-India-Flugzeug auf eine Mitreisende uriniert haben – nun muss die Fluggesellschaft ein Bußgeld von drei Mio. Rupien (mehr als 34.000 Euro) zahlen. Außerdem dürfe der leitende Pilot des Fluges für drei Monate nicht fliegen, teilte die indische Zivilluftfahrtbehörde mit. Der Fall hatte in Medien und sozialen Netzwerken für viele entsetzte Reaktionen gesorgt. Air India wurde vorgeworfen, nicht schnell genug gehandelt zu haben.

Die Fluggesellschaft räumte Fehler ein und sagte zu, diese anzugehen. Ende November soll der betrunkene Mann während eines Fluges von New York nach Delhi in der Businessclass auf eine ältere Frau uriniert haben. Anzeige sei bei der Polizei erst Wochen später erstattet worden, berichteten örtliche Medien. Die Frau habe demnach gesagt, dass ihre Kleider, Schuhe und das Gepäck von Urin durchnässt gewesen seien. Das Kabinenpersonal habe ihr einen Airline-Schlafanzug und Socken gegeben und als alternativen Sitzplatz habe sie statt eines freien Platzes in der ersten Klasse einen Crew-Sitzplatz erhalten.

Der Arbeitgeber des Mannes hatte ihn danach wegen des Vorfalls entlassen. Auch wurde er später in Bengaluru festgenommen. Von Air India hieß es, dass es eine interne Untersuchung gebe, das betroffene Kabinenpersonal derzeit nicht im Dienstplan berücksichtigt werde und auch die Richtlinien zum Alkoholverkauf an Bord überprüft würden. Der Frau sei zudem der Ticketpreis zurückerstattet worden. Zuletzt erteilten sie dem Mann ein viermonatiges Flugverbot.