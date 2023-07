Mann wollte Zehnjährige im Darknet bestellen, um sie zu missbrauchen

Drei Jahre Haft für 40-Jährigen — Täter hatte 1000 Euro in Bitcoin für das Kind bezahlt — Treffen kam nicht zustande

Ein 40-Jähriger hat am Freitag am Wiener Landesgericht zugegeben, im Darknet ein zehnjähriges Mädchen „bestellt“ zu haben, um sie in weiterer Folge sexuell zu missbrauchen.

Er habe vorgehabt, mit dem Kind untertags in den Zoo zu gehen, danach habe er sich Oralsex erwartet, gab der Angeklagte zu Protokoll. Das Treffen kam nicht zustande. Dessen ungeachtet wurde der Mann bei einer Strafdrohung von bis zu fünf Jahren zu einer dreijährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt.

Lesen Sie auch

Überdies ordnete ein Schöffensenat die Unterbringung des Mannes in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an. Das Urteil ist rechtskräftig. Der psychiatrische Sachverständige bescheinigte dem Angeklagten eine schwerwiegende und dauerhafte psychische Störung. Dieser weise neben einer Pädophilie eine Kokain- und Cannabissucht sowie eine strukturelle Persönlichkeitsstörung auf.

Auch Darstellungen von Missbrauch gefunden

Bei dem Mann wurden darüber hinaus zahlreiche Dateien mit Kindesmissbrauchsdarstellungen gefunden. „Schließlich hat es ihm nicht mehr gereicht, Material anzuschauen“, sagte die Staatsanwältin.

Ende 2022 stellte der 40-Jährige über eine Seite im Darknet den Kontakt zu einem Mann her, der ihm Fotos von mehreren Mädchen schickte. Er habe sich davon „eine ausgesucht“ und dafür in Bitcoin umgerechnet 1000 Euro überwiesen, gestand der Angeklagte.

Der 40-Jährige buchte ein Hotelzimmer, wartete aber vergeblich auf die Zehnjährige. „Er dürfte auf einen Betrüger hereingefallen sein“, hielt die Staatsanwältin fest. Der 40-Jährige nahm das Urteil an: „Ich gehöre therapiert. Ich will etwas dagegen tun.“