Mariazell-Pilgerin bei Sturz in Obersteiermark schwer verletzt

Eine 59 Jahre alte Oststeirerin ist am Samstag bei einem mehrtägigen Pilgergang nach Mariazell im Bereich der Hohen Veitsch gestürzt und hat sich schwer verletzt. Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Die Frau war ausgerutscht und dabei sich überschlagend mehrere Meter talwärts gestürzt. Sie wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 17 des ÖAMTC mit einem Tau geborgen und ins LKH Graz geflogen.

Mit sieben weiteren Personen war die 59-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld am Samstag von der Brunnalm in Richtung Gipfel der Hohen Veitsch (1.981 Meter Seehöhe) unterwegs gewesen. Die Gruppe wanderte bereits den zweiten Tag in Folge und plante nordseitig in Richtung Niederalpl abzusteigen, um den dritten Wandertag dann im Wallfahrtsort Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu beenden.

Beim Aufstieg am in Serpentinen verlaufenden Wanderweg zur Hohen Veitsch rutschte die Oststeirerin gegen 12.15 Uhr aus. Die Begleiter der Pilgerin sowie ein Hüttenwirt leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Da sie über starke Schmerzen klagte, wurde sie vom C17 geborgen. Neben der Alpinpolizei standen auch zehn Bergretter aus Veitsch im Einsatz.