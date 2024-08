Mehrere Häuser bei Polizeieinsatz in NÖ evakuiert

In Ternitz im Bezirk Neunkirchen hat am Mittwochvormittag ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Mehrere Häuser seien evakuiert und Straßensperren errichtet worden, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager auf APA-Anfrage. Spezialeinheiten seien ausgerückt. Die Bevölkerung werde ersucht, die Anweisungen der Polizei zu befolgen. Den Grund des Einsatzes will man erst nach dessen Ende öffentlich bekannt geben, betonte der Sprecher.

Die Evakuierungen sind laut Baumschlager aus Vorsichtsgründen erfolgt. Es seien zumindest drei Gebäude betroffen, sagte Bürgermeister Christian Samwald (SPÖ) zur APA. Die Stadthalle sei geöffnet worden, um die Menschen mit Getränken und Nahrung zu versorgen. Etwa zehn bis 20 Leute haben sich demnach in den Vormittagsstunden dort eingefunden. „Die meisten sind aber zu Verwandten und Bekannten gefahren“, konstatierte Samwald.