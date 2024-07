Messerattacke in Wien-Favoriten: Verletzter auf Parkbank

In Wien-Favoriten ist es vermutlich zu einer weiteren Messerattacke gekommen. Wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte, fand ein Passant am Mittwoch gegen 23.30 Uhr einen verletzten Mann auf einer Parkbank sitzend vor und alarmierte daraufhin die Polizei. Vermutlich wurde der 37-Jährige zuvor von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt, hieß es. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verletzte konnte nicht direkt zum Vorfall befragt werden, da er kein Deutsch sprach. Durch die Berufsrettung Wien wurde der 37-Jährige notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut einem weiteren Zeugen soll es zur der Tat gegen den Mann im Zuge einer Auseinandersetzung in der Buchengasse gekommen sein. Der Unbekannte sei danach geflüchtet, eine Sofortfahndung verlief negativ. Mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sachdienliche Hinweise in jeder Polizeidienstelle abzugeben.

