Mit Nacktvideo erpresst – 31-Jähriger zahlte 2.400 Euro

Ein 31-jähriger Vorarlberger ist mit einem Nacktvideo erpresst worden. Der Mann aus dem Rheintal hatte sich Anfang August im Internet von einer Unbekannten dazu hinreißen lassen, sich auszuziehen und ihr seine Telefonnummer und sein Instagram-Profil bekannt zu geben.

Als ihm in Aussicht gestellt wurde, dass das aufgezeichnete Video veröffentlicht und an seine Instagram-Follower geschickt werden könnte, überwies der 31-Jährige in zwei Tranchen 2.400 Euro, so die Polizei.

Einer dritten Zahlungsaufforderung kam der 31-Jährige nicht nach. Stattdessen ging er zur Polizei und erstattete Anzeige.