Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter am Dienstagvormittag einen Drogeriemarkt in der Meidlinger Hauptstraße in Wien-Meidling ausgeraubt.

Nachdem er eine Angestellte bedroht hatte, floh er mit einer unbekannten Menge Bargeld. Der Mann trug eine schwarze Winterjacke mit fellumrandeter Kapuze, Jeans und einen Rucksack. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise werden, auch anonym, in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.