Mitarbeiter stahlen monatelang Parkettböden bei Firma

Drei Mitarbeiter einer Firma südlich von Graz – 31, 33 und 62 Jahre alt – sind am Montag festgenommen worden: Sie sollen rund eineinhalb Jahre lang Parkettböden ihres Arbeitgebers in Kalsdorf bei Graz gestohlen haben.

Es entstand dabei ein Schaden im sechsstelligen Eurobereich, hieß es auf Nachfrage der APA. Die Parkettdiebe waren geständig, so die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.

Aufgefallen war der Diebstahl schon bei der Jahresinventur. Die Firma stellte dabei einen enormen Differenzbetrag fest. Als bei einer Zwischeninventur wieder Bestand fehlte, erstattete ein Mitarbeiter im März 2023 Anzeige.