Mörder, Dealer, Räuber: Zielfahnder nahmen mehr als 300 fest

Einheit des Bundeskriminalamts feierte 2023 das 20-jährige Jubiläum - Spezialisten sind im In- und Ausland tätig.

Die Zielfahndungseinheit des Bundeskriminalamts feierte 2023 ihr 20-jähriges Jubiläum und hat in diesem Zeitraum insgesamt 307 Intensivtäterinnen und -täter im In- und Ausland aufgespürt und festgenommen.

65 Mörder und 28 Suchtmittelhändler

Darunter befanden sich 65 Mörder, 48 Räuber, 28 Suchtmittelhändler mit Verbindung zur Organisierten Kriminalität und 90 Betrüger, die für einen Gesamtschaden von mehr als 2,5 Milliarden Euro verantwortlich sind, im In- und Ausland ausgeforscht, festgenommen und den österreichischen Justizbehörden übergeben, so das Bundeskriminalamt.

Lesen Sie auch

In rund 92 Prozent der Fälle waren Männer (282) und in acht Prozent Frauen (25) zur Zielfahndung ausgeschrieben, die durchschnittliche Dauer von Fahndungs-Aktivierung bis zur Festnahme umfasste demnach rund 100 Tage.

Essenzieller Bestandteil der Verbrechensbekämpfung

Innenminister Gerhard Karner nannte die Spezialisten der Zielfahndung einen „essenziellen Bestandteil der internationalen Verbrechensbekämpfung“.

Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts, hielt fest, dass die mehr als 300 Festnahmen deutlich klarstellen würden, „dass sich kein Verbrecher, egal ob er sich im Inland oder Ausland aufhält, in Sicherheit wiegen sollte“.

Spektakuläre Einsätze im In- und Ausland

Die Spezialisten der Zielfahndungseinheit sind übrigens weltweit im Einsatz. Die 300. Festnahme wurde am 24. August 2023 durchgeführt. Zwei sogenannte „High Value“-Intensivtäter, die wegen schweren bewaffneten Raubes international zur Festnahme ausgeschrieben wurden, konnten auf serbischem Hoheitsgebiet festgenommen werden.

Im Vorjahr erfolgten zudem zwei weitere spektakuläre Festnahmen in Asien. In Thailand wurde ein serbischer Staatsangehöriger wegen groß angelegten Kokainhandels gefasst und in Indonesien ein österreichischer Staatsangehöriger wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs verhaftet.