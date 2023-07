Mopedlenker lieferten sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In Schwaz in Tirol sind am Sonntag drei Mopedlenker im Alter von 15 und 16 Jahren vor der Polizei geflüchtet. Nach einer Verfolgungsjagd wurden schließlich zwei von ihnen gestellt.

Die Burschen waren von einer Polizeistreife dabei beobachtet worden, wie sie mit „Wheelie“, also nur auf dem Hinterrad, unterwegs waren. Die Mopedlenker ignorierten Anhaltezeichen, Blaulicht und Folgetonhorn. Sie flüchteten mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Forststraße.

Die Polizei musste die Verfolgung zunächst wegen vieler Fußgänger abbrechen. Schließlich wurden zwei der Jugendlichen dabei angetroffen, wie sie in einer Garage ihre Mopeds in Einzelteile zerlegten.

Offenbar, um dadurch die begangenen Delikte zu verschleiern, berichtete die Polizei am Montag. Die Österreicher zeigten sich demnach geständig. Kennzeichen und Zulassungsscheine wurden ihnen abgenommen. Die beiden werden angezeigt, der dritte Flüchtige konnte noch nicht ausgeforscht werden.