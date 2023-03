Mordalarm in Wien – 22-Jähriger soll Mutter getötet haben

Mordalarm in Wien-Liesing: Ein 22-Jähriger soll in einer Wohnung in Erlaa am späten Dienstagabend seine 54-jährige Mutter mit einem Messer erstochen haben. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger wandte sich der Verdächtige nach der Bluttat an Nachbarn und sagte ihnen, dass seine Mutter Hilfe benötige.

Diese verständigten gegen 21.00 Uhr die Einsatzkräfte. Polizisten fanden die lebensgefährlich verletzte Frau in der Wohnung und begannen mit der Reanimation.

Die Berufsrettung Wien übernahm laut deren Sprecher Daniel Melcher die Wiederbelebungsversuche und brachte die Frau noch in ein Spital. Letztlich blieb die Reanimation aber erfolglos, die 54-Jährige erlag in dem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Der 22-Jährige wurde festgenommen und wurde am Mittwoch befragt. Daraus erhofften die Ermittler Aufschlüsse zum Motiv der Bluttat. Die Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien. Die Wohnung wurde versiegelt.

Bei der Tatwaffe handelte es sich laut Haßlinger um ein Küchenmesser. Offen waren auch noch genaue Einvernahmen der Nachbarn. Diese wiesen bei einer Erstbefragung am Tatort am Abend darauf hin, dass sie in jüngster Zeit öfters Auseinandersetzungen zwischen dem 22-Jährigen und seiner Mutter wahrgenommen hätten.