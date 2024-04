KTM-Motohall gibt Einblicke in die Schatzkammer

Am 11. und 12. Mai kommen KTM-Fans in Mattighofen auf ihre Kosten – Neues Buch über KTM erschienen

11. und 12. Mai: Dieses Datum sollten sich Motorsportbegeisterte orange im Kalender anstreichen. Dann gewährt die KTM Erlebniswelt anlässlich der internationalen Museumstage Einblicke in ihre Schatzkammer.

Um 11 und 14 Uhr haben Museumsgäste die Möglichkeit hinter die sonst verschlossenen Türen des Lagers zu schauen. Hier verstecken sich noch nie gezeigte Ausstellungsstücke und Highlights der KTM-Motorradgeschichte.

Lesen Sie auch

Gemeinsam Fachsimpeln

Darüber hinaus laden um 13 und 16 Uhr die KTM-Mechaniker zum gemeinsamen Fachsimpeln in die lebende Werkstatt ein. Außerdem ist die Teilnahme an allen Workshops im Innovation Lab, dem Technik-Spielplatz des Museums, sowie das Rookie-Tour-Booklet für die spannende Kids-Rallye durchs Museum kostenlos.

Am Sonntag werden in der RC16-Arena zusätzlich der Motocross Grand Prix aus Spanien und die MotoGP Rennen von der Rennstrecke aus LeMans live übertragen. Übrigens: Wer mit einem Oldtimer anreist, erhält nicht nur 30 Prozent Ermäßigung auf das reguläre Eintrittsticket, sondern parkt auch gratis in der ersten Reihe auf dem Museumsvorplatz.

Darüber hinaus erweitert KTM seine sogenannte Ride Experience. Nach der Besichtigung des Museums geht es mit einem Bike aus der Motohall-Motorradvermietung am Nachmittag auf die Straße. Wem das nicht reicht, der kann sich das Motorrad für bis zu sieben Tage ausleihen.

Neues Buch über KTM

KTM zählt also heute zu den angesagtesten Motorradmarken und ist derzeit der erfolgreichste europäische Hersteller von Enduro- und Motocross-Maschinen.

Das dokumentiert auch ein unlängst im Motorbuch Verlag erschienenes Buch, in welchem die Historie der Motorräder ab 1953 penibel aufgearbeitet wird. Leo Keller liefert in diesem Band alle wesentlichen Infos über die Geschichte der oberösterreichischen Kult-Marke, inklusive der Frühgeschichte.

Akribisch recherchiert und ausführlich dokumentiert, gibt der Autor einen umfassenden Überblick über alle KTM-Modelle seit Bestehen der Marke im Jahre 1953 und deren eminent wichtigen Beteiligungen im Motorsport. Mit viel Liebe zum Detail bringt Keller auf 288 Seiten die Bikes der Mattighofener Marke den Lesern näher. Das gebundene Buch kostet 42,50 Euro.ok