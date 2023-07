Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

Ein 54-jähriger deutscher Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Strassen in Osttirol tödlich verunglückt. Der Mann war bei starkem Regen auf der Drautal Straße in Richtung Lienz unterwegs.

In Strassen überholte er drei weitere Motorradfahrer und ein Wohnmobil. Beim Zurücklenken rutschte das Hinterrad des Motorrades weg und geriet ins Schleudern. Dadurch geriet der 54-Jährige mit seinem Motorrad auf das rechte Straßenbankett und touchierte einen Straßenleitpflock.

Lesen Sie auch

Der Deutsche kam schließlich in der rechten Straßenböschung zu liegen, berichtete die Polizei. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.