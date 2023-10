Motorradfahrer stürzte 15 Meter über Böschung

Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist am späten Dienstagnachmittag in Schnifis (Bez. Feldkirch) 15 Meter über eine Böschung abgestürzt. Grund war nach Angaben des Mannes ein Ausweichmanöver, weil ihm ein weißer Pkw in der Mitte der Fahrbahn entgegengekommen sei, berichtete die Polizei.

Dadurch sei der Mann von der Fahrbahn abgekommen. Er konnte noch selbst den Notruf absetzen und wurde nach der Bergung aus dem unwegsamen Gelände ins Krankenhaus geflogen. Zeugen werden gesucht.

Der Motorradfahrer war kurz vor 17.00 Uhr auf der L54 Richtung Thüringerberg unterwegs, als es beim Straßenkilometer 10,43 zum Unfall kam.

Der 53-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Thüringen unter Tel. 0043 59 133 8109 in Verbindung zu setzen.