Müllwagen im Bezirk Amstetten umgekippt: Mitfahrer starb

Bei einem Unfall mit einem Müllwagen ist am Mittwoch in Neustadtl an der Donau (Bezirk Amstetten) ein 50-Jähriger ums Leben gekommen.

Der Einheimische hatte nach Polizeiangaben im Außenbereich des Kfz die Presse betätigt, woraufhin der Lkw auf abschüssigem Terrain zu rutschen begann. In der Folge kam das Fahrzeug von der Straße ab und kippte um. Der Arbeiter wurde eingeklemmt und tödlich verletzt.

Gesteuert worden war der Müllwagen von einem 35-Jährigen aus dem oberösterreichischen Bezirk Perg. Ereignet hatte sich der Unfall gegen 7.30 Uhr während der Entsorgungsarbeiten in der Nähe eines Bauernhofs. Der Lenker verließ das Kfz rechtzeitig und blieb unverletzt.