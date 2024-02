Mutter und Kind auf Schutzweg von Pkw erfasst

Eine 45-jährige Mutter und ihre vierjährige Tochter sind am Montag in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und verletzt worden.

Der 25-jährige Autofahrer hielt nach der Kollision sofort an und leistete Erste Hilfe. Der Österreicher gab an, dass er von der tiefstehenden Sonne derart geblendet worden sei, dass er die Frau und ihr Kind erst beim Zusammenstoß wahrgenommen habe.

Die Mutter erlitt einen Oberschenkelbruch, ihre Tochter kam mit Abschürfungen im Kopfbereich davon. Sie wurde nach der notärztlichen Versorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht.