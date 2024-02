Nach Ätz-Attacke in London: 20.000 Pfund für Hinweise

Auch mehrere Tage nach einem Angriff mit einer ätzenden Substanz auf eine Frau und ihre acht und drei Jahre alten Töchter in London sucht die Polizei landesweit nach dem Verdächtigen. Die Metropolitan Police setzte am Sonntag eine Belohnung von bis zu 20.000 Pfund (23.380 Euro) für Hinweise auf den 35-Jährigen aus. Die Ermittler gehen davon aus, dass es Menschen gibt, die den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters kennen, der in der nordostenglischen Stadt Newcastle wohnte. Dort und in London wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Jeder werde festgenommen, der dem Flüchtigen helfe, warnte die Polizei.

Der Mann wurde zuletzt am Mittwochabend an einer U-Bahn-Station in London gesehen, kurz nachdem er die 31-Jährige sowie deren Töchter attackiert haben soll. Die Frau, die laut Polizei mit dem mutmaßlichen Täter bekannt ist, wird mit „lebensverändernden Verletzungen“ im Krankenhaus behandelt. Bei der Tat wurden auch acht weitere Menschen verletzt, die den Opfern zu Hilfe eilten, darunter fünf Polizisten. Der Verdächtige habe eine „sehr stark konzentrierte ätzende Substanz“ verwendet, sagte Commander Jon Savell. Es handle sich entweder um flüssiges Natriumhydroxid oder Natriumcarbonat. Diese Mittel werden in Reinigungsmitteln und zur Herstellung von Seifen verwendet, Natriumhydroxid zudem in Abflussreinigern.