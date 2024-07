Nach Blitzschlag: 61-jähriger Kletterer tödlich verunglückt

Am Freitagnachmittag ist ein 61-jähriger Ungar bei einer Klettertour mit seinem 25-jährigen Sohn tödlich verunglückt. Die beiden Männer wollten den Klettersteig zur ‚Himmelsleiter‘ am Donnerkogel in Gosau am Dachstein absolvieren und ignorierten die akute Schlechtwetter-Warnung. Auf halbem Weg wurden sie von einem Blitzschlag überrascht. Der ungesicherte 61-Jährige stürzte daraufhin vor den Augen seines Sohnes mehrere hundert Meter in die Tiefe und wurde tödlich verletzt.

Laut Polizeimeldung vom Samstagmorgen war der 25-Jährige Sohn „erfahren“ im Bergsport, für den Vater war es der erste Klettersteig. Als die zwei Urlauber gegen 13.30 Uhr in eine Gewitterzelle gerieten, löste der Vater aus Angst vor einem Blitzschlag seine Sicherung vom Stahlseil an der Felswand. Der 25-Jährige blieb gesichert und folgte dem vorangehenden 61-Jährigen mit wenigen Metern Abstand. Kurz drauf schlug weiter oben am Klettersteig tatsächlich ein Blitz ein, dessen elektrischen Impuls der Sohn laut eigener Aussage sofort spürte. Sein ungesicherter Vater stürzte im selben Moment unmittelbar vor ihm in die Tiefe.

Beim Suchflug mit einem Notarzthubschrauber fand die alarmierte Bergrettung Gosau den 25-Jährigen gegen 15.15 Uhr auf dem Klettersteig unterhalb der sogenannten ‚Himmelsleiter‘. Mit Blitzschlag-Verletzungen unbestimmten Grades wurde er von der Notarzt-Crew erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Leiche des verunglückten Vaters wurde von der Flugpolizei Salzburg geborgen.