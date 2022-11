Nach kühlem Wochenende wird das Wetter wieder föhnig und mild

Nach dem Durchzug einer Kaltfront kehrt diese Woche der bisher außergewöhnlich milde Herbst zurück. Bereits am Montag stellt sich Richtung Osten laut Prognose der ZAMG vom Sonntag tagsüber sonniges Wetter ein.

Es muss meist nur mit dünnen Wolkenfeldern gerechnet werden. Der Wind weht schwach, den Frühtemperaturen von minus zwei bis plus acht Grad folgen angenehme neun bis 16 Grad.

Lesen Sie auch

Am Dienstag gelangt der Ostalpenraum in eine milde Südwestströmung. Dazu gibt es meist sonniges Wetter, in den Niederungen, Becken und Tälern im Osten teils aber auch Nebel. Die Temperaturen erreichen je nach Sonne oder Föhn acht bis 16 Grad, ebenso am Mittwoch.

Am Donnerstag zieht eine Störungszone von Nordwesten her durch, es wird zwischen neun und 13 Grad warm, am Freitag legen die Werte leicht zu, im Osten kann es ein wenig regnen.