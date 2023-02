Nach Rauferei unter Skiurlaubern: Verdächtige festgenommen

Nach einer Rauferei zwischen vier deutschen Skiurlaubern und sechs Belgiern Dienstagabend in Fiss im Tiroler Oberland mit teils Schwerverletzten hat die Polizei zwei Tatverdächtige ausgeforscht und festgenommen: Die beiden Belgier, zwei Brüder im Alter von 23 und 21 Jahren, zeigten sich laut Exekutive geständig, auf drei 32-Jährige und einen 31-jährigen Deutschen massiv eingeschlagen und eingetreten zu haben.

Die Belgier, die sich am Donnerstag noch in Polizeigewahrsam befanden, werden der Staatsanwaltschaft angezeigt, hieß es. Die vier Deutschen wurden zunächst in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Einer von ihnen wurde so schwer verletzt, dass er schließlich in die Innsbrucker Klinik überstellt wurde.

Lesen Sie auch

Die deutschen Urlauber waren gegen 20.40 Uhr an der Talstation der Fisser Bergbahnen in ein Taxi gestiegen, nachdem sie zuvor ihre Skier im Skikorb verstaut hatten.

Als das Taxi losfahren wollte, sollen sich die sechs Belgier dem Auto genähert und angeblich zwei Paar Ski aus dem Korb genommen haben. Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und schließlich zu einer Rauferei.