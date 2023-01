Nach Tod von Besitzerin – 51 Hunde in Haus entdeckt

In einem Haus im Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich sind 51 Hunde gehalten worden. Der Fall kam nun ans Tageslicht, als die Hundebesitzerin verstarb. Die Tiere suchen jetzt nach einem neuen Zuhause.

Nach dem Tod der Tierbesitzerin, einer älteren Frau, wurde die Amtstierärztin verständigt, die nach einer Kontrolle vor Ort das Tierheim Bruck an der Leitha um Hilfe bat.

Die Vierbeiner werden nun von Mitarbeiterinnen des Tierheims versorgt. Gesundheitlich gehe es ihnen auf den ersten Blick gut, sie seien genährt und nicht verdreckt gewesen. Einige Tiere seien aber immer noch ängstlich und zurückhaltend.

Die Umgebung, in der die Hunde gehalten wurden, sei nicht optimal gewesen, so Anna Zwettler, die Obfrau des Tierheims. „Sie hatten selten Zugang zum Garten und waren daher auch nicht stubenrein. Man hat eine starke Geruchsentwicklung in dem Haus gemerkt. Es schaut so aus, als wäre die Dame einfach nicht mehr nachgekommen.“