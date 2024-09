Nach Wassereintritt ist der Donauturm vorübergehend geschlossen

Arbeiten an dem Wiener Wahrzeichen sollen bis Mittwoch beendet sein

Der Wiener Donauturm ist seit Sonntagnachmittag geschlossen. Der Dauerregen habe zu Wassereintritt an einzelnen Stellen in den oberen Etagen des Wahrzeichens geführt, hieß es am Montag.

Es gebe aber keine Auswirkungen auf Bausubstanz oder Statik, die vorübergehende Schließung solle lediglich das gewohnte Besuchererlebnis und reguläre Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter gewährleisten. Bis Mittwoch soll der Donauturm wieder öffnen.

„Fachkräfte arbeiten derzeit intensiv daran, in den betroffenen Bereichen der oberen Etagen, wo sich neben der Innen- und Außenterrasse auch das Turm Restaurant und das Turm Café befinden, so schnell wie möglich Trocknungsmaßnahmen umzusetzen“, hieß es in einer Aussendung.

Der Donauturm wurde 1964 im Rahmen der Wiener Internationalen Gartenschau (WIG) erbaut und sei mit einer Gesamthöhe von 252 Metern noch immer das höchste Bauwerk Österreichs. Rund 23 Millionen Menschen haben ihn seither den Angaben zufolge besucht. Seit 2001 steht er unter Denkmalschutz.