Nach zwei Jahren Pause: Vorhang auf für den „Ball der Bälle“

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Nach zweijähriger Pause ist es wieder so weit: Am Donnerstag eröffnen die 144 Paare des Jungdamen- und Jungherren-Komitees unter der Leitung der Welser Tanzschule Santner den 65. Wiener Opernball in der Staatsoper. Vor 5000 Besuchern und einem Millionen-TV-Publikum.

Es ist der erste Ball unter Staatsoperndirektor Bogdan Roscic, der dem Fest angesichts multipler Krisen einen Charity-Charakter verlieh. Mit dem Slogan „Hand in Hand ‘Alles Walzer’“ wird die vom ORF getragene Initiative „Österreich hilft Österreich“ unterstützt. Für die Gäste bedeutet dies einen „Solidaritätsaufschlag“ auf Tickets. Diese kosten 350 anstatt 315 Euro.

Lesen Sie auch

Das offizielle Österreich kehrt stark auf den Opernball zurück — angeführt von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer. Die Promi-Quote ist dicht: Richard Lugner bringt die US-Schauspielerin und Fitness-Ikone Jane Fonda zum Fest. Unter anderen wird auch Hollywood-Schauspieler Chris Noth als Ehrengast erwartet.

Die Eröffnung steht im Zeichen von 100 Jahren Wiener Tanzmusik und Operette. Für den Höhepunkt wurden die finnische Sängerin Camilla Nylund und der Tenor Andreas Schager gewonnen. Der ORF berichtet umfangreich in ORF 2 ab 20.15 Uhr.

Die Vorbereitungen auf den Opernball gingen am Dienstag in die Zielgerade: Seit Dienstag, 6.30 Uhr, werkten rund 500 Arbeiter daran, das Innere des Hauses in einen prachtvollen Ballsaal zu verwandeln. Insgesamt fallen dafür rund 12.000 Arbeitsstunden an. Gemäß dem Motto „Die Oper selbst steht im Mittelpunkt“ wird heuer die Hinterbühne erstmals nicht abgehängt oder durch Wände verdeckt.