Nächtliches Parkverbot am Ostufer des Attersees fix

Am Ostufer des Attersees gilt ab 2025 in der Sommersaison ein nächtliches Parkverbot, bestätigte Richard Steinkogler von der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck einen Bericht auf „krone.at“ Donnerstagnachmittag. Grund für die Verordnung seien die vielen Wild-Camper, die den Badegästen Parkmöglichkeiten nehmen.

Von 1. Mai bis 30. September von 23.00 bis 4.00 Uhr ist entlang der B152 nächtliches Parken verboten. In den Gemeinden Schörfling, Weyregg und Steinbach wolle man damit die Dauerparker wegbringen. Am Westufer gebe es vorerst noch keine derartige Beschränkung, so Steinkogler.