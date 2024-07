Neue Woche bringt Sonnenschein, Hitze und Gewitter

Das hochsommerliche Wetter im Alpenraum setzt sich fort. Nach Angaben der Experten vom Wetterdienst Ubimet steigen die Temperaturen in der neuen Woche neuerlich an mit Spitzen bei 35 Grad. In der zweiten Wochenhälfte steigt die Gewitterneigung von Westen her langsam wieder an und zum Wochenende hin gehen die Temperaturen etwas zurück.

Zu Wochenbeginn gerät Mitteleuropa unter Hochdruckeinfluss. Anfangs gelangt aus

Nordwesten noch mäßig warme Luft ins Land, im Laufe der Woche steigen die

Temperaturen aber spürbar an. „Am Mittwoch gibt es in jeden Bundesland Höchstwerte

über 30 Grad“, prognostiziert Nikolas Zimmermann, Meteorologe beim Wetterdienst

Ubimet. „Im Westen wird der Höhepunkt der Hitze am Mittwoch mit 35 Grad in Innsbruck

erreicht, am Donnerstag sind dann auch ganz im Osten ähnliche Höchstwerte in Sicht“.

Am Montag oft sonnig

Der Montag beginnt im Bergland und im Süden mit Restwolken, diese lockern am

Vormittag aber rasch auf. Tagsüber stellt sich verbreitet ein freundlicher Sonne-Wolken-

Mix ein, abseits der Alpen dominiert sogar der Sonnenschein und selbst im Bergland ist

die Schauerneigung sehr gering. Die Temperaturen erreichen sommerliche 25 bis 30 Grad

mit den höchsten Werten im Oberinntal und in Kärnten.

Am Dienstag scheint unter Hochdruckeinfluss meist ungetrübt die Sonne, über den Bergen zeigen sich am Nachmittag nur ein paar lockere Quellwolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 33 Grad. Auch der Mittwoch zeigt sich von seiner hochsommerlichen Seite, bei ein paar dünnen Schleierwolken scheint von früh bis spät die Sonne. „Im westlichen und südlichen Bergland bildet sich am Nachmittag da und dort ein Schauer oder ein isoliertes Hitzegewitter, in weiten Landesteilen bleibt es aber trocken“, so

Zimmermann. Dazu gibt es 30 bis 35 Grad mit den höchsten Werten im Inntal.

Hitze und Gewitter am Donnerstag

Am Donnerstag ziehen zeitweise Wolken durch und von Vorarlberg bis Oberösterreich

gehen bereits in der ersten Tageshälfte lokale Schauer nieder. Tagsüber kommt vor allem

im Osten und Süden häufig die Sonne zum Vorschein, im Laufe des Nachmittags bilden

sich aber über dem gesamten Bergland Quellwolken und einige Gewitter, die lokal große

Regenmengen bringen. Die Temperaturen erreichen von West nach Ost 28 bis 35 Grad.

Am Wochenende unbeständig

Der Freitag verläuft unbeständig. Anfangs scheint im Süden und Osten noch die Sonne,

von Westen her breiten sich im Tagesverlauf aber mitunter kräftige Schauer und Gewitter

aus. Im Westen kühlt es ab, im Süden und Osten sind noch Höchstwerte um 30 Grad zu

erwarten.

Am Wochenende bleibt die Schauer- und Gewitterneigung vor allem Berg- und Hügelland

erhöht. Die Temperaturen gehen vorübergehend etwas zurück, verbleiben aber auf einem

sommerlichen Niveau. Bereits ab Sonntag kündigt sich dann die nächste Erwärmung an.