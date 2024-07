Neuerlich Brand an Linzer Kunstuni

An der Linzer Kunstuniversität am Hauptplatz hat es am Montag erneut gebrannt. Wieder habe ein Kabelbrand im Keller das Feuer ausgelöst. Der Rauch sei über einen Schacht in das weitere Gebäude gedrungen, berichtete die Berufsfeuerwehr Linz in einer Presseaussendung. Es habe sich um einen Brand im Bereich der elektrischen Versorgung mit Hochspannungsleitungen gehandelt, der Strom sei von der Linz AG für etliche Kunden für eine halbe Stunde abgestellt worden.

Insgesamt 27 Leute der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr standen am Montagvormittag im Einsatz. Alle Personen, die sich im Gebäude befanden, konnten dieses selbstständig verlassen. Nach einer halben Stunde war der Brand gelöscht, die Hauptaufgabe der Feuerwehr sei die anschließende Entrauchung des Gebäudes gewesen.

Erst in der Nacht auf Freitag hatte ein Schmorbrand im Keller des Gebäudes zu einem Stromausfall geführt. Laut Linz Netz war damals ein Kabelfehler aufgetreten, der „zu Kabel-Verschmelzungen mit starker Rauchentwicklung und Kabelschmorbrand führte“. Die Folge war ein Stromausfall, von dem rund 1.600 Kundenanlagen betroffen gewesen seien. Ob nun Brandsachverständige dem weiter auf den Grund gehen, sei noch nicht entschieden, hieß es von der Polizei.