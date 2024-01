Ein neugeborenes Kalb ist Samstagfrüh in St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) in einen Fallschacht gerutscht und in einer Jauchegrube gelandet. Ein Feuerwehrmann befreite das Tier.

Laut dem Besitzer wird der junge Stier den Namen „Peter“ tragen, nach seinem Retter Peter Schwaiger. “Ein tragischer Geburtstag für ein neugeborenes Kalb, aber mit einem glücklichen Ausgang“, berichtete die Feuerwehr nach einem „äußerst speziellen Rettungseinsatz“.

