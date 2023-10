Nö. Landesvize Landbauer fordert Tempo 150 auf Autobahnen

Niederösterreichs LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ) will als Reaktion auf die Forderungen der nö. Grünen nach einem „Klima-100er“ nun Tempo 150 auf heimischen Autobahnen. Was in Tschechien erlaubt sei, müsse auch in Österreich möglich sein, verweist Landbauer auf Pläne im Nachbarland, das Tempolimit anzuheben.

Die Welt habe sich weiterentwickelt, heutige Pkw seien sicherer, schadstoffärmer und leistungsstärker, so der für Verkehr zuständige Landesrat. Das Autobahnnetz sei zudem „besser und sicherer ausgebaut“.

Lesen Sie auch

Weshalb Landbauer eine Erhöhung des Tempolimits auf „gut ausgebauten“ Strecken fordert. In Richtung der grünen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sprach Landbauer von einer „Steinzeit“, in der „wichtige und dringend benötigte Infrastrukturprojekte aus ideologischen Gründen auf Eis gelegt worden“ seien.

Grün: „Absurder Vorstoß“

Die Grünen wiederum bezeichneten Landbauers Vorstoß als absurd. „In Zeiten der Klimakrise und auch aus Gründen der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer ist dieser Vorschlag deutlich abzulehnen. Offensichtlich ist der FPÖ die Sicherheit der Menschen auf Österreichs Straßen aber egal“, sagte Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer.