Oberösterreicher bei Alpinunfall tödlich verunglückt

Im Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich hat am Mittwoch ein Alpinunfall tödlich geendet. Zwei Wanderer waren beim Aufstieg auf den kleinen Pyhrgas unbeabsichtigt auf den sogenannten Bad Haller Steig geraten, der in Richtung des großen Pyhrgas führt. Beim Queren einer Rinne auf dem markierten Steig wurde ein Linzer (56) von Steinschlag erfasst und stürzte rund 50 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann an seinen Verletzungen.

Seine Begleiterin (46) war zuvor unter Lebensgefahr zum Abgestürzten hinuntergeklettert und hatte einen Notruf abgesetzt. Der Notarzthubschrauber holte den Mann und seine unverletzte Begleiterin mit dem Tau aus der gefährlichen Situation. Für den Linzer kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Lesen Sie auch