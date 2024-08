ÖAMTC-Flugrettung übernimmt 40. Hubschrauber vom Typ H135

Die ÖAMTC-Flugrettung hat in Donauwörth einen neuen Hubschrauber – ihren mittlerweile 40. des Typs H135 – von Airbus Helicopters übernommen. „Damit ist ein zentraler Teil der Modernisierung unserer Flotte abgeschlossen“, sagt Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung.

„Ende 2020 haben wir den Kauf von fünf Hubschraubern der neuesten H135-Generation beschlossen und uns die Option auf zwei weitere Maschinen gesichert. Die siebente Maschine haben wir nun bekommen – insgesamt haben wir damit knapp 40 Millionen Euro in neue Fluggeräte und Ausrüstung investiert“, so Trefanitz.

Die neuen, effizienteren Hubschrauber ersetzen ältere Modelle, die inzwischen verkauft wurden und sind Teil der Bestrebungen, rund um die Uhr für die Patienten da sein zu können.

Das jüngste Mitglied der Christophorus-Flotte wurde direkt nach der Übernahme nach Innsbruck überstellt. Dort befindet sich einer von zwei Standorten der HeliAir, des hauseigenen Wartungs- und Designbetriebs der ÖAMTC-Flugrettung.

„Bevor der Hubschrauber tatsächlich zum Einsatz kommt, wird er von unseren Technikern mit den erforderlichen technischen Einbauten und der medizinischen Ausrüstung bestückt. Ebenfalls in Innsbruck eingebaut wird KOKON, die von der HeliAir entwickelte Innenraumverkleidung“, erklärt Trefanitz.

„Wir rechnen damit, dass diese Arbeiten in sechs Wochen abgeschlossen sein werden.“ Dann ist der Hubschrauber bereit, für den Einsatz an Standorten mit verlängerten Dienstzeiten beziehungsweise mit 24/7-Betrieb.

Neue Hubschrauber für Instrumentenflug zugelassen

Grundsätzlich sind Hubschrauber bei optimaler Wartung sehr langlebig. „Die HeliAir sorgt – auch mit diversen Upgrades – dafür, dass auch unsere ältesten Modelle nach wie vor in Bestform sind und ihren Dienst problemlos absolvieren“, weiß Marco Trefanitz.

Dennoch hätten sich die Anforderungen geändert, die Investition in neue Fluggeräte sei daher eine logische Folge. Die größten Pluspunkte der neuesten H135: Sie ist deutlich leistungsstärker als ihre Vorgängerinnen und für den Instrumentenflug zugelassen. Vor allem aber kommt sie ab Werk mit der digitalen Avioniksuite Helionix sowie einem 4-Achsen-Autopiloten.

Trefanitz: „All das erhöht die Sicherheit für unsere Crews und auch die Patienten – gerade in der für Hubschrauber anspruchsvollen Umgebung, die wir in weiten Teilen Österreichs vorfinden. Außerdem unterstützt die moderne Technik unsere Piloten auch in schwierigen Wetterbedingungen und bei Einsätzen in der Nacht und bringt uns damit einen weiteren Schritt näher an unsere Vision, Leben bei Tag, bei Nacht und unabhängig vom Wetter, zu retten.

ÖAMTC-Flugrettung setzt seit 1997 auf H135

Bereits seit 1997 setzt die ÖAMTC-Flugrettung auf Hubschrauber des Typs Airbus Helicopters H135. „In den 27 Jahren, die seither vergangen sind, hat sich viel getan. Dass unsere Crews beispielsweise einmal Tag und Nacht zu ihren Einsätzen abheben würden, war bis vor kurzem eine Vision – heute ist sie an drei unserer Standorte Realität“, betont Trefanitz.