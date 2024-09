ÖBB: Sommerbaustellen enden pünktlich zu Schulbeginn

Pünktlich zum Schulbeginn in Ostösterreich enden zahlreiche Baumaßnahmen und damit verbundene Streckensperren der ÖBB. So vielfältig die verschiedenen Bautätigkeiten im Einzelnen waren, verfolgen sie das Ziel, die Fahrgäste zukünftig verlässlicher, pünktlicher und komfortabler an ihr Ziel zu bringen.

Die Teilsperre Weststrecke endete bereits am 30. August, Sperren der S-Bahn Wien Stammstrecke zwischen Praterstern und Floridsdorf und im Süden zwischen Bad Vöslau und Leobersdorf enden am 2. September.

Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Wien Franz-Josefs-Bahnhof und Tulln a.d. Donau enden am 2. September, ebenso die Streckensperre mit Schienenersatzverkehr zwischen Krems und Herzogenburg und jene zwischen Fischamend und Wolfsthal.

Auch die Einschränkungen und Fahrplanänderungen zwischen Wien Süßenbrunn und Gänserndorf werden am Montag um 2 Uhr früh beendet. Die Arbeiten nach Murenabgängen und in der Folge eine Streckensperre zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Seefeld in Tirol Bahnhof/Scharnitz Bahnhof werden auch am Montag beendet.

Sperren bis 9. September

Die Sperren zwischen Attnang-Puchheim und Ried im Innkreis enden am 4. September und zwischen Ried im Innkreis und Neumarkt-Kallham/Simbach am 6. September. Die Sperre der steirischen Ostbahn endet am 8. September, die Einschränkungen zwischen Feldkirch und Buchs am 9. September.

Die Fahrplananpassungen an Wochenenden im Nah- und Regionalverkehr für die Errichtung der Bahnsteige der neuen Haltestelle Seekirchen Stadt enden auch am 9. September.

Planmäßige Einschränkungen mit Schienenersatzverkehr gibt es noch im Nah- und Regionalverkehr zwischen Amstetten und St. Valentin bis 9. September, 4 Uhr.

21,1 Milliarden Euro werden bis 2029 investiert

Die ÖBB arbeiten das größte Ausbauprogramm der Geschichte ab. 21,1 Mrd. Euro werden bis 2029 in moderne Bahnanlagen investiert. Ziel ist eine Bahninfrastruktur, die für den steigenden Bahnverkehr ausreichend Platz bietet und damit weiterhin ein dichtes, verlässliches und pünktliches Bahnangebot für Fahrgäste und Güter sicherzustellen.

Neben den Neubaustrecken Koralmbahn, Weststrecke, Semmering- und Brennerbasistunnel werden nun auch besonders viele bestehende Strecken erneuert, auf denen bereits der Zugverkehr rollt. Trotz sorgfältiger Planung geht der Investitions- und Innovationsschub nicht immer unbemerkt für die Kunden über die Bühne.

Streckensperren, die Schienenersatzverkehre, längere Fahrzeiten oder Ausfälle zur Folge haben, sind unumgänglich. Bei den notwendigen Arbeiten achten die ÖBB in erster Linie darauf, starke Einschränkungen über größere Zeiträume hinweg zu vermeiden. Daher werden Maßnahmen gebündelt und bedarfsweise ganze Streckenabschnitte bearbeitet.

Vom 2. bis 24. September wird es noch zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr an der Ostbahn wegen der Modernisierung des Bahnhof Gramatneusiedl kommen. Die

Streckensperre mit Schienenersatzverkehr entlang der Kamptalbahn startet am 2. September und ist bis 15. Dezember terminisiert.

Zugausfälle und Fahrplanänderungen in Vorarlberg zwischen Dornbirn und Bregenz-Hafen sind vom 9. September bis 13. Dezember wegen der Modernisierung des Bahnhofs Wolfurt angesetzt. Wegen Erhaltungsarbeiten ist die Außerfernbahn vom 4. bis 13. September von Streckensperren betroffen.

Zugausfälle und Schienenersatzverkehr wird es vom 20. September, 21 Uhr bis 23. September, 5 Uhr zwischen Ried im Innkreis und Simbach am Inn geben. Gleiches gilt vom

21. bis 24. September zwischen Vöcklabruck (Attnang-Puchheim) und Kammer-Schörfling.

Zugausfälle und Schienenersatzverkehr stehen vom 21. September bis 11. Oktober 2024, zwischen Garsten und Weißenbach-St.Gallen an.