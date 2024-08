Österreich verabschiedet sich mit Trauerfeier von Lugner

Österreich verabschiedet sich von Richard Lugner: Nach einer Gedenkstunde im Wiener Stephansdom wird der verstorbene Baumeister am Samstag am frühen Nachmittag auf dem Grinzinger Friedhof im engsten Freundes- und Familienkreis begraben. Zu der öffentlichen Trauerfeier werden in Vertretung von Bundeskanzler Karl Nehammer Familienministerin Susanne Raab (beide ÖVP) und der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) erwartet.

Lugner erreichte vor allem durch seine imposanten Besuche samt schillernden Stargästen am Wiener Opernball eine Bekanntheit, die weit über die Grenzen Österreichs hinausging. Der Baumeister war aber auch als Unternehmer sehr erfolgreich: In Wien errichtete er etwa die „Lugner City“, die heute zu den größten Einkaufszentren Österreichs zählt.

Lugner verstarb am 12. August in seiner Villa im Alter von 91 Jahren kurz nach einer schweren Herzoperation. Noch am 1. Juni hatte er zum sechsten Mal geheiratet.