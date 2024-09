Österreichische Gesundheitskasse unterstützt bei Hochwasser

Die Hochwassersituation stellt nicht nur viele Privatpersonen vor große Probleme, auch viele betroffene Unternehmen stehen vor enormen Herausforderungen. Die Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) bietet daher Soforthilfen für in Not geratene Betriebe auf unterschiedlichen Ebenen an.

Maßnahmen für Betriebe

Stundungen von Beiträgen

Ratenvereinbarungen

Toleranz bei Meldeverspätungen

Flexible Beitragsprüfungen

Betroffene mögen ihren Kundenbetreuer kontaktieren. Weitere Informationen finden Sie unter: Hochwasser: unbürokratische Soforthilfe für betroffene Unternehmen (gesundheitskasse.at)

Unterstützung für Versicherte und Vertragspartner

In den betroffenen Bundesländern werden allen vom Hochwasser betroffenen Versicherten, Angehörigen und Vertragspartnern einfache und individuelle Problemlösungen angeboten.

Versicherte: Wenn ihre Heilbehelfe oder Hilfsmittel wie Brillen, Rollstühle oder Windeln durch das Hochwasser beschädigt wurden, gibt es unkomplizierten Ersatz.

Vertragspartner: Betroffene Vertragspartner, wie Apotheken und andere gewerbliche Partner, erhalten Unterstützung, um rasche und unkomplizierte Abrechnungsmodalitäten zu gewährleisten.