In der Klinik Favoriten in Wien ist offenbar ein Baby entführt worden. Wie die Tageszeitungen „Heute“ und „Krone“ online berichteten, verschwand das Neugeborene aus dem Zimmer der Mutter, als diese gerade nicht da war. Die Polizei bestätigte gegenüber der APA, dass es einen Einsatz in dem Spital gegeben hat.

