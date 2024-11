Paar in Niederösterreich nach Schüssen tot – Ermittlungen im Gange

Ein Paar ist am Mittwoch in Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) nach Schüssen gestorben. Zur Tat dürfte es zwischen 16 und 17 Uhr gekommen sein. Die beiden wurden in einem Wohnhaus mit Schussverletzungen aufgefunden, bestätigte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, auf Anfrage Medienberichte. „Der Mann starb an Ort und Stelle, die Frau im Krankenhaus“, sagte er. Ein erweiterter Suizid gilt als möglich. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Die ältere Frau wurde zunächst ins Spital gebracht, wo sie am Abend ihren Verletzungen erlag. Nach Polizeiangaben dürfte es sich um eine Verzweiflungstat handeln. Medienberichten zufolge könnte es wegen einer schweren Erkrankung zu einem Gewaltdelikt mit anschließendem Suizid gekommen sein. Laut Pfandler deutet einiges darauf hin, dass der Mann geschossen habe. Dies müsse aber erst im Zuge der Ermittlungen bestätigt werden.

Das Landeskriminalamt – Tatortgruppe und Bereich Leib/Leben – übernahm die Erhebungen. In den Abendstunden wurden Spuren gesichert, auch Zeugenbefragungen waren geplant.