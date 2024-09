Pandas haben sich von Schönbrunn verabschiedet

Die Großen Pandas aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn haben sich am Freitag von ihrem langjährige Domizil verabschiedet und wurden zurück nach China übersiedelt. Gemäß einer tiefverwurzelten chinesischen Tradition sind sie in ihre Heimat zurückgekehrt, um ihren Lebensabend in einer auf geriatrische Pandas spezialisierten Station zu verbringen, wie der Tiergarten am Samstag in einer Aussendung mitteilte. Der Zoo wird allerdings nicht lange pandalos bleiben.

Die Forschungskooperation zwischen dem Tiergarten Schönbrunn und seinem chinesischen Naturschutzpartner, der China Wildlife Conservation Association, wurde um zehn weitere Jahre verlängert. „Unsere Besucherinnen und Besucher werden nicht lange auf Große Pandas verzichten müssen. In naher Zukunft wird ein junges Panda-Paar einziehen“, gab Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck bekannt.

Lesen Sie auch

Das Frachtflugzeug aus China hob kurz vor 20.00 Uhr mit den beiden Tieren Pandas vom Wiener Flughafen Richtung Chengdu ab. An Bord befand sich reichlich pandatypischer Proviant: Bambus, Süßkartoffeln, Karotten, Bambusbrot und Wasser. Während des zehnstündigen Fluges hatte das Begleitteam durchgehend Zugang zu den Tieren.

Begleitet werden die Pandas von ihrer langjährigen Pflegerin Renate Haider und He Changgui, einem Mitarbeiter der Panda-Station, der eine Woche in Schönbrunn verbracht hatte, um die Tiere kennenzulernen. „Yang Yang und Yuan Yuan haben die Reise pandagemäß verbracht – mit Fressen und Schlafen. Ich werde nun fast zwei Wochen in China bleiben, um die Betreuung Schritt für Schritt an meine chinesischen Kollegen zu übergeben“, sagte Renate Haider.

Kuratorin Eveline Dungl und Zootierarzt Thomas Voracek begleiteten die Tiere vom Einsteigen in die Transportkisten im Tiergarten bis zum Abflug am Wiener Flughafen. Die Abwicklung vor Ort unterstützte Animals First, eine Spezialfirma für Tiertransporte via Flugzeug.

Am vergangenen Mittwoch statteten die chinesische Botschafterin QI Mei, Generalsekretärin Eva Landrichtinger und der Aufsichtsratsvorsitzende der Schönbrunner Tiergarten-Gesellschaft m.b.H., Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) den Pandas im Tiergarten einen letzten Besuch ab. Hering-Hagenbeck erläuterte dabei, dass den Besuchern mit der Ankunft des neuen Paares „ein neues Panda-Erlebnis“ und den Tieren noch mehr Platz geboten werden soll.

Zusätzlich soll es während dieser Zeit eine Fotoausstellung rund um die Panda-Anlage geben. Auf 20 großformatigen Aufnahmen von Tiergartenfotograf Daniel Zupanc werden besondere Momente der Panda-Haltung im Tiergarten Schönbrunn zu sehen sein.