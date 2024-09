Passanten entdecken in Vorarlberg Leiche

Passanten haben am Sonntag in Kennelbach bei Bregenz eine Leiche entdeckt. Der leblose Körper lag im Bereich der Bregenzer Ache, derzeit stehen weder die Identität der Person noch die Todesursache fest. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete eine Obduktion zur Klärung der offenen Fragen an, informierte die Polizei.

Die Exekutive wurde am Sonntag zur Mittagszeit verständigt, Bedienstete der Spurensicherung dokumentierten die Auffindungssituation. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt geführt.

