Ein 59-jähriger Pkw-Lenker und eine Sechsjährige sind am späten Montagnachmittag bei einer Kollision mit einem Traktor auf einem Güterweg in Zwettl verletzt worden.

Ein 53-Jähriger am Steuer der Zugmaschine dürfte an einer Kreuzung das Auto übersehen haben, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der 59-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen. Das Mädchen, das sich auf dem Beifahrersitz befunden hatte, wurde ins Krankenhaus Zwettl gebracht.