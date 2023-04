Im Salzburger Stadtteil Gnigl ist am Mittwochvormittag eine 71-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem SUV in ein Kaffeehaus gekracht. Die Frau wollte ihr Auto vor einer Geschäftszeile einparken, als sie laut Polizei aus noch nicht bekannter Ursache in das Gebäude fuhr.

Der Wagen durchstieß die Glas- und Steinfassade und kam halb im Lokal stehend zum Stillstand. Die Lenkerin zog sich bei dem Unfall eine leichte Verletzung zu, der Gast und die Mitarbeiter im Café blieben unverletzt.