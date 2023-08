Pkw-Lenker mit bis zu 192 km/h auf A1 unterwegs

Mit bis zu 192 km/h ist am Montagnachmittag ein Pkw-Lenker auf der Richtungsfahrbahn Wien der Westautobahn (A1) im Bezirk St. Pölten unterwegs gewesen. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtete am Dienstag zudem von aggressiver Fahrweise des Mannes.

Der 22-Jährige aus den Vereinigten Arabischen Emiraten musste den Führerschein abgegeben. Mehrere Organmandate wurden ausgestellt und eine Sicherheitsleistung eingehoben. An die Bezirkshauptmannschaft erging Anzeige.

Lesen Sie auch

Der Pkw mit deutschem Kennzeichen war mit offensichtlich stark überhöhter Geschwindigkeit im Bereich Böheimkirchen aufgefallen. Eine erste Messung bei der Nachfahrt mit einem Zivilfahrzeug der Autobahnpolizeiinspektion Alland ergab 183 km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 130.

Der Lenker habe auch stark abbremsen müssen, zumal sehr dichtes Verkehrsaufkommen auf der Autobahn herrschte. Bei einer zweiten Messung war er mit 192 km/h unterwegs.

Zudem habe er auf dem zweiten Fahrstreifen andere Verkehrsteilnehmer überholt, die auf der dritten Spur unterwegs waren, so die Polizei in einer Aussendung. Mehrere Übertretungen mit zu geringen Sicherheitsabständen seien ebenfalls festgestellt worden.

Eine weitere Messung in der Tempo-80-Zone im Bereich der Baustelle in St. Christophen in der Gemeinde Altlengbach ergab 174 km/h. In der Folge wurde der 22-Jährige auf einer Raststation angehalten.