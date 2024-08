Pkw-Lenker nach Sturz in Bachbett in Klinik verstorben

Ein 82-jähriger österreichischer Pkw-Lenker ist nach einem Unfall Mitte Juli in der Wildschönau im Tiroler Bezirk Kufstein am vergangenen Samstag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann war beim talwärts fahren auf einem öffentlichen Interessentschaftsweg in einer scharfen Linkskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und vier Meter über die Böschung in ein Bachbett gestürzt.

Das Auto kam auf dem Dach zu liegen, der Lenker wurde eingeklemmt. Ein anderer Autofahrer entdeckte das Fahrzeug und setzte die Rettungskette in Gang.

Der 82-Jährige wurde schließlich von der Feuerwehr geborgen und zunächst in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Unfall hatte sich am 15. Juli ereignet.