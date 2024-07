In der Grazer Innenstadt ist es am Freitag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Laut ersten Angaben der Pressestelle soll es sich um ein „mutmaßliches Gewaltdelikt“ handeln. Es gab großräumige Absperrungen im Bereich Kaiserfeldgasse – Neutorgasse, auch ein Hubschrauber und die Cobra waren im Einsatz. So soll es in einer Anwaltskanzlei zu einem Vorfall gekommen sein.

