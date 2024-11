Polizei-Großeinsatz in Wiener Neustadt

Ein Großeinsatz der Polizei ist am Montagabend in der Innenstadt von Wiener Neustadt im Laufen gewesen. Die Neunkirchner Straße und die Brodtischgasse wurden gesperrt. „Die Bevölkerung wird ersucht, den Anweisungen Folge zu leisten“, sagte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage. Anrainer sollen in ihren Räumlichkeiten bleiben, so der Sprecher. Hintergründe zum Einsatz wurden vorerst nicht bekanntgegeben.

Im Einsatz steht laut Baumschlager auch die Sondereinheit Cobra. Laut „Kurier“ soll ein Verdächtiger bei der Suche nach einer illegalen Cannabis-Plantage in ein leer stehendes Haus geflüchtet sein. Die Cobra sei nun zur Durchsuchung des Gebäudes angefordert worden.