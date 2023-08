Polizei sucht nach Schüssen auf Wohnhaus nach 27-Jährigem

Nachdem drei maskierte Männer Sonntagfrüh in Bregenz auf die Eingangstür eines Mehrparteienhauses geschossen haben, fahndet das Landeskriminalamt Vorarlberg nach einem 27-jährigen türkischen Staatsbürger. Er ist verdächtig, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, zudem werden ihm mehrere Gewalt- und Straftaten nach dem Suchtmittelgesetz vorgeworfen. Der Mann gelte als gewaltbereit und dürfte eine Schusswaffe bei sich haben, so die Polizei. Eine Belohnung wurde ausgesetzt.

Der gesuchte 27-Jährige ist 176 Zentimeter groß, hat schwarzes Haar und mehrere auffallende Tätowierungen an den Unterarmen sowie rechts am Hals. Zuletzt trug er einen Bart und eine Schildkappe.

Die Landespolizeidirektion hat für Hinweise, die zur Festnahme des Mannes führen, eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Personen, die zweckdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich umgehend beim Landeskriminalamt Vorarlberg (Tel.: +43 59133 80-3333) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein weiterer Verdächtiger in Zusammenhang mit den Schüssen in Bregenz ist am Sonntagabend festgenommen worden. Da der Mann auf seiner Flucht mit einem Pkw auf einen Polizeibeamten losfuhr, wurden Warnschüsse und gezielte Schüsse auf das Fahrzeug abgegeben. Der Festgenommene stand unter Drogeneinfluss, überhaupt dürfte ein Zusammenhang der Tat mit dem Drogenmilieu bestehen. Nach einem dritten Verdächtigen wird ebenfalls weiter gefahndet.