Polizei warnt vor „Finanzexperten im Internet“

Die oberösterreichische Polizei hat am Samstag in einer Aussendung vor „Finanzexperten im Internet“ gewarnt.

Derzeit würden sich die Opfer im Bundesland, die gutgläubig von sogenannten „Finanzexperten“ online betrogen werden, häufen. In den vergangenen drei Wochen seien Straftaten mit einer Gesamtschadenshöhe von über 600.000 Euro angezeigt worden.

Lesen Sie auch

Alle Opfer interessierten sich für derartige Lockangebote, die in den Sozialen Medien und verschiedensten Webseiten durch Kriminelle platziert werden, wurden anschließend fernmündlich bzw. via E-Mail kontaktiert und in die Falle gelockt. Man sollte vorsichtig und misstrauisch bleibe, „ die versprochenen Vermögenszuwächse sind vollkommen unrealistisch – derartige Finanzprodukte existieren nicht!“.

Die Polizei rät, Rücksprache mit der Finanzmarktaufsicht zu halten und fremden Personen keinen Online-Fernzugriff auf den Computer zu erlauben. Im Schadensfall sollte so rasch als möglich das Bankinstitut kontaktiert und danach polizeiliche Anzeige erstattet werden.